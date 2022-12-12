Авдотья Никитина
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смерти10.02.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Комаров Василий Евлампиев
Отец ребёнка: Комаров Евлампий Анисимов
Рождение ребёнка
1855 ст.
Отец ребёнка: Комаров Евлампий Анисимов
Рождение ребёнка
26.07.1859 ст.
Сын: Комаров Елеазар Евлампиев
Отец ребёнка: Комаров Евлампий Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1886 ст.