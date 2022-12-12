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Авдотья Никитина

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

10.02.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Комаров Василий Евлампиев

Отец ребёнка: Комаров Евлампий Анисимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Комаров Тихон Евлампиев

Отец ребёнка: Комаров Евлампий Анисимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.07.1859 ст.

Сын: Комаров Елеазар Евлампиев

Отец ребёнка: Комаров Евлампий Анисимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Евлампий Анисимов

Смерть
10.02.1886 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
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