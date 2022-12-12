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Агапия Матвеева

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Анисья Тихонова

Отец ребёнка: Комаров Тихон Евлампиев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Комаров Тихон Евлампиев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.

Дочь: Матрёна Тихоновна

Отец ребёнка: Комаров Тихон Евлампиев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Комаров Тихон Евлампиев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Тихон Евлампиев

Смерть
Неизвестно
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