Агапия Матвеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Анисья Тихонова
Отец ребёнка: Комаров Тихон Евлампиев
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.
Дочь: Анна Тихонова
Отец ребёнка: Комаров Тихон Евлампиев
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.
Дочь: Матрёна Тихоновна
Отец ребёнка: Комаров Тихон Евлампиев
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Комаров Тихон Евлампиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно