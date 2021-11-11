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Комаров Анисим Николаев

Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Комаров Николай Козьмин

Мать: Катерина Аврамова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Комаров Евлампий Анисимов

Мать ребёнка: Авдотья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Комаров Игнат Анисимов

Мать ребёнка: Авдотья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Комаров Яков Анисимов

Мать ребёнка: Авдотья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: (Комарова) Федосья Анисимова

Мать ребёнка: Авдотья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Комаров Иван Анисимов

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Комаров Иларион Анисимович

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1852 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

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