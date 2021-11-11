Комаров Анисим Николаев
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смерти1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: Комаров Николай Козьмин
Мать: Катерина Аврамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Комаров Евлампий Анисимов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1823 ст.
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1826 ст.
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: (Комарова) Федосья Анисимова
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Комаров Иларион Анисимович
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Смерть
1852 ст.