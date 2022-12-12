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Авдотья

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Комаров Евлампий Анисимов

Отец ребёнка: Комаров Анисим Николаев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Комаров Игнат Анисимов

Отец ребёнка: Комаров Анисим Николаев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Комаров Яков Анисимов

Отец ребёнка: Комаров Анисим Николаев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Федосья Анисимова

Отец ребёнка: Комаров Анисим Николаев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Анисим Николаев

Смерть
Неизвестно
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