Авдотья
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Комаров Евлампий Анисимов
Отец ребёнка: Комаров Анисим Николаев
Рождение ребёнка
1823 ст.
Отец ребёнка: Комаров Анисим Николаев
Рождение ребёнка
1826 ст.
Отец ребёнка: Комаров Анисим Николаев
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Федосья Анисимова
Отец ребёнка: Комаров Анисим Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно