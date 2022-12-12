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Катерина Аврамова

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Комаров Андрей Николаев

Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Комаров Евдоким Николаев

Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Комаров Анисим Николаев

Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Арина Николаева

Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Комаров Григорий Николаев

Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Александра Николаева

Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Комаров Андрей Николаев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Комаров Андрей Николаев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Николай Козьмин

Смерть
Неизвестно
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