Катерина Аврамова
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин
Рождение ребёнка
1794 ст.
Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин
Рождение ребёнка
1797 ст.
Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Арина Николаева
Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Комаров Григорий Николаев
Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Александра Николаева
Отец ребёнка: Комаров Николай Козьмин
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Комаров Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Комаров Андрей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно