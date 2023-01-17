Комаров Андрей Николаев
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смерти1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Комаров Николай Козьмин
Мать: Катерина Аврамова
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Катерина Андреева
Мать ребёнка: Василиса Борисова
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Прасковья Андреева
Мать ребёнка: Катерина Аврамова
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Катерина Аврамова
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Комаров Авил Андреев
Мать ребёнка: Василиса Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Борисова
Смерть
1833 ст.