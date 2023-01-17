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Комаров Андрей Николаев

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Комаров Николай Козьмин

Мать: Катерина Аврамова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Катерина Андреева

Мать ребёнка: Василиса Борисова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Прасковья Андреева

Мать ребёнка: Катерина Аврамова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Катерина Аврамова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Комаров Авил Андреев

Мать ребёнка: Василиса Борисова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Борисова

Смерть
1833 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
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