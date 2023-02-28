Василиса Борисова
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Катерина Андреева
Отец ребёнка: Комаров Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Комаров Авил Андреев
Отец ребёнка: Комаров Андрей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно