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Василиса Борисова

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Катерина Андреева

Отец ребёнка: Комаров Андрей Николаев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Комаров Авил Андреев

Отец ребёнка: Комаров Андрей Николаев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Андрей Николаев

Смерть
Неизвестно
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