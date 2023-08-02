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Пругло Порфирий Карпович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Пругло Карп Демидович

Мать: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Бракосочетание
11.11.1918

Жена: Пругло (Буряк) София Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.1920

Дочь: (Пругло) Анна Порфирьевна

Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна

Рождение ребёнка
16.02.1922

Сын: Пругло Василий Порфирьевич

Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.1926

Сын: Пругло Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна

Рождение ребёнка
19.04.1928

Сын: Пругло Николай Порфирьевич

Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна

Рождение ребёнка
13.08.1929

Сын: Пругло Григорий Порфирьевич

Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1930

Дочь: (Пругло) Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна

Смерть
Неизвестно

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