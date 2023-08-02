Пругло Порфирий Карпович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
11.11.1918
Рождение ребёнка
13.01.1920
Дочь: (Пругло) Анна Порфирьевна
Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна
Рождение ребёнка
16.02.1922
Сын: Пругло Василий Порфирьевич
Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1926
Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна
Рождение ребёнка
19.04.1928
Сын: Пругло Николай Порфирьевич
Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна
Рождение ребёнка
13.08.1929
Сын: Пругло Григорий Порфирьевич
Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1930
Дочь: (Пругло) Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Пругло (Буряк) София Васильевна
Смерть
Неизвестно