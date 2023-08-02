Пругло Карп Демидович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: (Пругло) Дарья Карповна
Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Отец: Пругло Демид Филиппович
Мать: ?
Дочь: (Пругло) Евдокия Карповна
Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Дочь: (Пругло) Васса Карповна
Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Дочь: Чуприна (Пругло) Дарья Карповна
Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Дочь: (Пругло) Марина Карповна
Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Дочь: Пругло (Пругло) Мария Карповна
Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Дочь: (Пругло) София Карповна
Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Дочь: (Пругло) Ксения Карповна
Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Дочь: (Пругло) Феодосия Карповна
Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Дочь: Пругло Мария Карповна
Мать ребёнка: Пругло (Еремина) Евдокия Калинникова