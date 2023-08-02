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Пругло Карп Демидович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1775

Дочь: (Пругло) Дарья Карповна

Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Рождение
1854

Отец: Пругло Демид Филиппович

Мать: ?

Бракосочетание
18.04.1874

Жена: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1876

Дочь: (Пругло) Евдокия Карповна

Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1877

Дочь: (Пругло) Васса Карповна

Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1879

Дочь: Чуприна (Пругло) Дарья Карповна

Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1880

Дочь: (Пругло) Марина Карповна

Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1881

Дочь: Пругло (Пругло) Мария Карповна

Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1885

Дочь: (Пругло) София Карповна

Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1888

Дочь: (Пругло) Ксения Карповна

Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1889

Сын: Пругло Федор Карпович

Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Пругло Порфирий Карпович

Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1894

Дочь: (Пругло) Феодосия Карповна

Мать ребёнка: Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Бракосочетание
07.05.1906

Жена: Пругло (Еремина) Евдокия Калинникова

Рождение ребёнка
11.08.1908

Дочь: Пругло Мария Карповна

Мать ребёнка: Пругло (Еремина) Евдокия Калинникова

Смерть
Неизвестно

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