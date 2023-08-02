Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти12.03.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1775
Дочь: (Пругло) Дарья Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1874
Рождение ребёнка
19.02.1876
Дочь: (Пругло) Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович
Рождение ребёнка
16.08.1877
Дочь: (Пругло) Васса Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович
Рождение ребёнка
26.02.1879
Дочь: Чуприна (Пругло) Дарья Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович
Рождение ребёнка
12.07.1880
Дочь: (Пругло) Марина Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович
Рождение ребёнка
09.08.1881
Дочь: Пругло (Пругло) Мария Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович
Рождение ребёнка
17.09.1885
Дочь: (Пругло) София Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович
Рождение ребёнка
18.01.1888
Дочь: (Пругло) Ксения Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович
Рождение ребёнка
08.08.1889
Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович
Рождение ребёнка
02.04.1894
Дочь: (Пругло) Феодосия Карповна
Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович
Смерть
12.03.1907