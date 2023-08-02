Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Пругло (Пихуля) Мириана Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1854

Дата смерти

12.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1775

Дочь: (Пругло) Дарья Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович

Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.1874

Муж: Пругло Карп Демидович

Рождение ребёнка
19.02.1876

Дочь: (Пругло) Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович

Рождение ребёнка
16.08.1877

Дочь: (Пругло) Васса Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович

Рождение ребёнка
26.02.1879

Дочь: Чуприна (Пругло) Дарья Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович

Рождение ребёнка
12.07.1880

Дочь: (Пругло) Марина Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович

Рождение ребёнка
09.08.1881

Дочь: Пругло (Пругло) Мария Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович

Рождение ребёнка
17.09.1885

Дочь: (Пругло) София Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович

Рождение ребёнка
18.01.1888

Дочь: (Пругло) Ксения Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович

Рождение ребёнка
08.08.1889

Сын: Пругло Федор Карпович

Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Пругло Порфирий Карпович

Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович

Рождение ребёнка
02.04.1894

Дочь: (Пругло) Феодосия Карповна

Отец ребёнка: Пругло Карп Демидович

Смерть
12.03.1907

Мы используем куки для улучшения работы сайта.