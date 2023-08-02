Пругло Демид Филиппович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Пругло Филипп Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно