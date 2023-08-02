Пругло Демид Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Демид Филиппович

Пругло Демид Филиппович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Пругло Филипп Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Пругло Тарас Демидович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1854

Сын: Пругло Карп Демидович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1858

Сын: Пругло Иван Демидович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1861

Сын: Пругло Андрей Демидович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1867

Сын: Пругло Трофим Демидович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Пругло Николай Демидович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.