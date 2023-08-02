Пругло Трофим Демидович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Пругло Демид Филиппович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Пругло) Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Пругло Ирина Федоровна
Бракосочетание
04.11.1886
Жена: Пругло Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
12.11.1886
Мать ребёнка: Пругло Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бережко (Пругло) Екатерина трофимовна
Мать ребёнка: Пругло Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пругло Гавриил Трофимович
Мать ребёнка: Пругло Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
22.07.1893
Сын: Пругло Николай Трофимович
Мать ребёнка: Пругло Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
17.10.1895
Мать ребёнка: Пругло Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
21.07.1900
Мать ребёнка: Пругло Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
28.08.1903
Дочь: (Пругло) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Пругло Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
04.01.1906
Мать ребёнка: Пругло Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
28.03.1908
Мать ребёнка: Пругло Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
05.06.1912
Сын: Пругло Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Пругло Ирина Федоровна
Смерть
Неизвестно