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Пругло Ирина Федоровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

12.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Пругло) Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович

Бракосочетание
04.11.1886

Муж: Пругло Трофим Демидович

Рождение ребёнка
12.11.1886

Сын: Пругло Иван Трофимович

Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бережко (Пругло) Екатерина трофимовна

Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Пругло Гавриил Трофимович

Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович

Рождение ребёнка
22.07.1893

Сын: Пругло Николай Трофимович

Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович

Рождение ребёнка
17.10.1895

Сын: Пругло Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович

Рождение ребёнка
21.07.1900

Сын: Пругло Илья Трофимович

Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович

Рождение ребёнка
28.08.1903

Дочь: (Пругло) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович

Рождение ребёнка
04.01.1906

Сын: Пругло Семен Трофимович

Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович

Рождение ребёнка
28.03.1908

Сын: Пругло Степан Трофимович

Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович

Рождение ребёнка
05.06.1912

Сын: Пругло Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович

Смерть
Неизвестно

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