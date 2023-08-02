Пругло Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
12.11.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Пругло) Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович
Бракосочетание
04.11.1886
Рождение ребёнка
12.11.1886
Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бережко (Пругло) Екатерина трофимовна
Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пругло Гавриил Трофимович
Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович
Рождение ребёнка
22.07.1893
Сын: Пругло Николай Трофимович
Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович
Рождение ребёнка
17.10.1895
Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович
Рождение ребёнка
21.07.1900
Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович
Рождение ребёнка
28.08.1903
Дочь: (Пругло) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович
Рождение ребёнка
04.01.1906
Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович
Рождение ребёнка
28.03.1908
Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович
Рождение ребёнка
05.06.1912
Сын: Пругло Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Пругло Трофим Демидович
Смерть
Неизвестно