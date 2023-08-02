Пругло Семен Трофимович
Место рождения
Дата рождения04.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1906
Отец: Пругло Трофим Демидович
Мать: Пругло Ирина Федоровна
Бракосочетание
06.11.1926
Рождение ребёнка
27.01.1928
Дочь: (Пругло) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Мария Саввична
Рождение ребёнка
20.08.1931
Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Мария Саввична
Смерть
Неизвестно