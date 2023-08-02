Пругло Семен Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Семен Трофимович

Пругло Семен Трофимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

04.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1906

Отец: Пругло Трофим Демидович

Мать: Пругло Ирина Федоровна

Бракосочетание
06.11.1926

Жена: Пругло (Харченко) Мария Саввична

Рождение ребёнка
27.01.1928

Дочь: (Пругло) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Мария Саввична

Рождение ребёнка
20.08.1931

Сын: Пругло Иван Семенович

Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Мария Саввична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.