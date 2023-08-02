Пругло (Буряк) София Васильевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1918
Рождение ребёнка
13.01.1920
Дочь: (Пругло) Анна Порфирьевна
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Карпович
Рождение ребёнка
16.02.1922
Сын: Пругло Василий Порфирьевич
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Карпович
Рождение ребёнка
10.02.1926
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Карпович
Рождение ребёнка
19.04.1928
Сын: Пругло Николай Порфирьевич
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Карпович
Рождение ребёнка
13.08.1929
Сын: Пругло Григорий Порфирьевич
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Карпович
Рождение ребёнка
28.08.1930
Дочь: (Пругло) Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Карпович
Смерть
Неизвестно