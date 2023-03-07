Фидровская (Агаджанян) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровская (Агаджанян) Анастасия

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.11.1969

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1947 г.р.

Муж

1968 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Агаджанян Ирина Вадимовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.10.1996

Муж: Fidrovskiy Andrey

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1996

Сын: Фидровский Иван

Отец ребёнка: Fidrovskiy Andrey

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.06.2001

Сын: Фидровский Даниил

Отец ребёнка: Fidrovskiy Andrey

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.07.2005

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Fidrovskiy Andrey

Москва, город федерального значения Москва
Развод
?.11.2016

Муж: Fidrovskiy Andrey

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
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