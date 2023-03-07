Фидровская (Агаджанян) Анастасия
Место рождения
Дата рождения?.11.1969
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
?.10.1996
Муж: Fidrovskiy Andrey
Рождение ребёнка
22.11.1996
Сын: Фидровский Иван
Отец ребёнка: Fidrovskiy Andrey
Рождение ребёнка
04.06.2001
Сын: Фидровский Даниил
Отец ребёнка: Fidrovskiy Andrey
Рождение ребёнка
10.07.2005
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Fidrovskiy Andrey
Развод
?.11.2016
Муж: Fidrovskiy Andrey
Место жительства
Неизвестно