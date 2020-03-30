Агаджанян (Усиевич) Ирина Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агаджанян (Усиевич) Ирина Вадимовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.11.1947

Дата смерти

30.03.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1947

Отец: Усиевич Вадим Александрович

Мать: Валерия Усиевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.11.1969

Дочь: Фидровская Анастасия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Евгений Аверкиевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Евгений Аверкиевич

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.03.2020
Москва, город федерального значения Москва
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