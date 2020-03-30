Агаджанян (Усиевич) Ирина Вадимовна
Место рождения
Дата рождения09.11.1947
Дата смерти30.03.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1947
Отец: Усиевич Вадим Александрович
Мать: Валерия Усиевич
Рождение ребёнка
?.11.1969
Дочь: Фидровская Анастасия
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Евгений Аверкиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.03.2020