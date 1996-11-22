Фидровский Иван
Место рождения
Дата рождения22.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1996
Отец: Fidrovskiy Andrey
Мать: Фидровская Анастасия
Бракосочетание
02.06.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Шанхай
Рождение ребёнка
25.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Shanghai, Shanghai, China