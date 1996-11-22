Фидровский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровский Иван

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.11.1996

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1969 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1996

Отец: Fidrovskiy Andrey

Мать: Фидровская Анастасия

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.06.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Шанхай
Рождение ребёнка
25.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Shanghai, Shanghai, China
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