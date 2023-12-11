Пак Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прапрадедушка
Мать: Прапрабабушка
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пак Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Пак Меланья
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Пак Меланья
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Пак Елизавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Пак Меланья
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Пак Роза Тимофеевна
Мать ребёнка: Пак Меланья
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Пак Меланья
Рождение ребёнка
1940
Сын: Пак Борис Тимофеевич
Мать ребёнка: Пак Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пак Меланья
Смерть
Неизвестно