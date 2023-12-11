Пак Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пак Елизавета Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Пак Тимофей

Мать: Пак Меланья

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