Пак Владимир Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пак Владимир Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Пак Тимофей

Мать: Пак Меланья

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