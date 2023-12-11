Пак Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пак Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Пак Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Пак Тимофей

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пак Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Пак Тимофей

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Пак Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Пак Тимофей

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Пак Роза Тимофеевна

Отец ребёнка: Пак Тимофей

Рождение ребёнка
1938

Сын: Пак Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Пак Тимофей

Рождение ребёнка
1940

Сын: Пак Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Пак Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пак Тимофей

Смерть
Неизвестно
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