Пак Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пак Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Пак Тимофей
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Пак Тимофей
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Пак Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Пак Тимофей
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Пак Роза Тимофеевна
Отец ребёнка: Пак Тимофей
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Пак Тимофей
Рождение ребёнка
1940
Сын: Пак Борис Тимофеевич
Отец ребёнка: Пак Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пак Тимофей
Смерть
Неизвестно