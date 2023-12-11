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Пак Валентина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Пак Тимофей

Мать: Пак Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмудов Эльбрус Айдарбекович

Отец ребёнка: Махмудов Айдарбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махмудова Динара Айдарбековна

Отец ребёнка: Махмудов Айдарбек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмудов Айдарбек

Смерть
Неизвестно
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