Пак Валентина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Пак Тимофей
Мать: Пак Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махмудов Эльбрус Айдарбекович
Отец ребёнка: Махмудов Айдарбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махмудова Динара Айдарбековна
Отец ребёнка: Махмудов Айдарбек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махмудов Айдарбек
Смерть
Неизвестно