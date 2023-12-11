Махмудов Айдарбек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмудов Айдарбек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмудов Эльбрус Айдарбекович

Мать ребёнка: Пак Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махмудова Динара Айдарбековна

Мать ребёнка: Пак Валентина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пак Валентина Тимофеевна

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