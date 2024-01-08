Репина Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1900
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.1926
Дочь: Кулыгина Нина Павловна
Отец ребёнка: Репин Павел Иванович
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Родилась д. Починок Пестяковский р-н Ивановская РСФСР
Рождение ребёнка
16.04.1931
Дочь: Повеликина Александра Павловна
Отец ребёнка: Репин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Репина Галина Павловна
Отец ребёнка: Репин Павел Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1938
Отец ребёнка: Репин Павел Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1939
Отец ребёнка: Репин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина Анна Павловна
Отец ребёнка: Репин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Репин Павел Иванович
Смерть
1977