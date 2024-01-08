Репина Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1900

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1926

Дочь: Кулыгина Нина Павловна

Отец ребёнка: Репин Павел Иванович

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Родилась д. Починок Пестяковский р-н Ивановская РСФСР
Рождение ребёнка
16.04.1931

Дочь: Повеликина Александра Павловна

Отец ребёнка: Репин Павел Иванович

Манылово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Репина Галина Павловна

Отец ребёнка: Репин Павел Иванович

Манылово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.08.1938

Сын: Репин Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Репин Павел Иванович

Манылово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.05.1939

Сын: Репин Валерий Павлович

Отец ребёнка: Репин Павел Иванович

Манылово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина Анна Павловна

Отец ребёнка: Репин Павел Иванович

Манылово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Репин Павел Иванович

Манылово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1977
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