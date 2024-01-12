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Репин Геннадий Павлович

Место рождения

Манылово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

24.08.1938

Дата смерти

10.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1938

Отец: Репин Павел Иванович

Мать: Репина Прасковья Васильевна

Манылово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Нина

Рождение ребёнка
06.10.1962

Дочь: (Репина) Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Репина Нина

Рождение ребёнка
30.11.1968

Дочь: Исаева (Репина) Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Репина Нина

Смерть
10.11.1984

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