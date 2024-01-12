Репин Геннадий Павлович
Место рождения
Дата рождения24.08.1938
Дата смерти10.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1938
Отец: Репин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репина Нина
Рождение ребёнка
06.10.1962
Дочь: (Репина) Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Репина Нина
Рождение ребёнка
30.11.1968
Дочь: Исаева (Репина) Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Репина Нина
Смерть
10.11.1984