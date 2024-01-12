Повеликина (Репина) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения16.04.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1931
Отец: Репин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Повеликин Василий
Рождение ребёнка
11.01.1959
Дочь: (Повеликина) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Повеликин Василий
Рождение ребёнка
1962
Сын: Повеликин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Повеликин Василий
Смерть
Неизвестно