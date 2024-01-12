Повеликина (Репина) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повеликина (Репина) Александра Павловна

Место рождения

Манылово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.04.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1931

Отец: Репин Павел Иванович

Мать: Репина Прасковья Васильевна

Манылово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Повеликин Василий

Рождение ребёнка
11.01.1959

Дочь: (Повеликина) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Повеликин Василий

Рождение ребёнка
1962

Сын: Повеликин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Повеликин Василий

Смерть
Неизвестно

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