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Прийменко Иван Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Прийменко Иван Степанович

Мать: Прийменко Ульяна Демьяновна

Рождение ребёнка
30.03.1871

Дочь: Хиония Ивановна

Мать ребёнка: Прийменко Пелагея Даниловна

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-71,зап-12
Рождение ребёнка
21.06.1872

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Прийменко Пелагея Даниловна

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-149,зап-29
Рождение ребёнка
30.01.1875

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Прийменко Пелагея Даниловна

ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-12,зап-13
Рождение ребёнка
19.03.1878

Сын: Прийменко Хрисанф Иванович

Мать ребёнка: Прийменко Пелагея Даниловна

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-81,зап-19
Рождение ребёнка
28.09.1880

Сын: Прийменко Харитон Иванович

Мать ребёнка: Прийменко Пелагея Даниловна

Рождение ребёнка
14.07.1882

Сын: Прийменко Никон Иванович

Мать ребёнка: Прийменко Пелагея Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Пелагея Даниловна

Смерть
Неизвестно
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