Прийменко Пелагея Даниловна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
30.03.1871
Дочь: Хиония Ивановна
Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-71,зап-12
Рождение ребёнка
21.06.1872
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-149,зап-29
Рождение ребёнка
30.01.1875
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-12,зап-13
Рождение ребёнка
19.03.1878
Сын: Прийменко Хрисанф Иванович
Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-81,зап-19
Рождение ребёнка
28.09.1880
Сын: Прийменко Харитон Иванович
Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1882
Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно