(Прийменко) Хиония Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.03.1871
Дата смерти01.06.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1871
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-71,зап-12
Крещение
30.03.1871
Godparents:Криволукские крестьяне:Григорий Иванович Горкушенко и Емельяна Михайловича Комодинского жена-Матрона Ивановна
Смерть
01.06.1871
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1871г.,лист-125,зап-15
Похороны
03.06.1871