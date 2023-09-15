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(Прийменко) Хиония Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

30.03.1871

Дата смерти

01.06.1871

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1871

Отец: Прийменко Иван Иванович

Мать: Прийменко Пелагея Даниловна

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-71,зап-12
Крещение
30.03.1871
Godparents:Криволукские крестьяне:Григорий Иванович Горкушенко и Емельяна Михайловича Комодинского жена-Матрона Ивановна
Смерть
01.06.1871
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1871г.,лист-125,зап-15
Похороны
03.06.1871
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