(Прийменко) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.01.1875
Дата смерти04.06.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1875
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-12,зап-13
Крещение
30.01.1875
Godparents:криволукские крестьяне : Григорий Иванович Гаркушенко и Луи Филипповича Прийменко жена-Мария Евфимовна
Похороны
06.02.1877
Смерть
04.06.1877
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-50,зап-6