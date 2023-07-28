(Прийменко) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прийменко) Дарья Ивановна

(Прийменко) Дарья Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

30.01.1875

Дата смерти

04.06.1877

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1875

Отец: Прийменко Иван Иванович

Мать: Прийменко Пелагея Даниловна

ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-12,зап-13
Крещение
30.01.1875
Godparents:криволукские крестьяне : Григорий Иванович Гаркушенко и Луи Филипповича Прийменко жена-Мария Евфимовна
Похороны
06.02.1877
Смерть
04.06.1877
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-50,зап-6