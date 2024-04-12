Прийменко Ульяна Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Прийменко Василий Иванович
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Прийменко Самсон Иванович
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Милания Степановна
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Прийменко Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Прийменко Стефан Иванович
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Прийменко Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович
Смерть
Неизвестно