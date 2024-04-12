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Прийменко Ульяна Демьяновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Прийменко Федор Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Прийменко Василий Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Прийменко Самсон Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Милания Степановна

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Прийменко Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Прийменко Стефан Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Прийменко Иван Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Прийменко Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Прийменко Яков Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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