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Прийменко Василий Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Прийменко Иван Степанович

Мать: Прийменко Ульяна Демьяновна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Прийменко Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Прийменко Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Прийменко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Прийменко Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Прийменко Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Прийменко Фома Васильевич

Мать ребёнка: Прийменко Матрона Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Матрона Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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