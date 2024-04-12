Прийменко Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1845
Сын: Прийменко Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Прийменко Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Прийменко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Прийменко Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Прийменко Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Прийменко Фома Васильевич
Мать ребёнка: Прийменко Матрона Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно