Гущина Анастасия Григорьевна
Место рожденияКоноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области
Дата рождения1895
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Коноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области
Рождение ребёнка
07.10.1927
Дочь: Старкина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Ильич
Коноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области
Смерть
1973
Коноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость