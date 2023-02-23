Гущина Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Коноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области

Дата рождения

1895

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области
Рождение ребёнка
07.10.1927

Дочь: Старкина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Ильич

Коноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области
Смерть
1973
Коноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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