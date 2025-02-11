Гущин Василий Ильич
мужской, родился 1902, Коноплянка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
умер 27.02.1944, Ресбулика Беларусь
ОтецГущин (Gushchin) Илья (Ilya)Неизвестно г.р.
Дети
Старкина (Гущина) Зинаида Васильевна07.10.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Гущин (Gushchin) Илья (Ilya)
Мать: не указана
Коноплянка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1927
Дочь: Старкина (Гущина) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Гущина Анастасия Григорьевна
Коноплянка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
27.02.1944
Ресбулика Беларусь