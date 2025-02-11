Гущин Василий Ильич 1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Гущин Василий Ильич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1902, Коноплянка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

умер 27.02.1944, Ресбулика Беларусь

Отец
Гущин (Gushchin) Илья (Ilya)Неизвестно г.р.
Дети
Старкина (Гущина) Зинаида Васильевна07.10.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Гущин (Gushchin) Илья (Ilya)

Мать: не указана

Коноплянка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Военная служба
Неизвестно

Красивский Рвк, Тамбовская Обл., Красивский Р-Н

Рождение ребёнка
07.10.1927

Дочь: Старкина (Гущина) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Гущина Анастасия Григорьевна

Коноплянка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
27.02.1944
Ресбулика Беларусь

Причина смерти: На войне

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