Старкина (Гущина) Зинаида Васильевна
Место рожденияКоноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области
Дата рождения07.10.1927
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1927
Отец: Гущин Василий Ильич
Коноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области
Рождение ребёнка
14.04.1949
Туркменистан
Рождение ребёнка
03.02.1953
Туркменистан
Рождение ребёнка
10.12.1960
Туркменистан
Смерть
1994
Туркменистан
Причина смерти: Естественная смерть/старость