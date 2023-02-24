Старкин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1926
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1926
Отец: Старкин Св. О Рожд. 15.08.1951 Тимофей Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1949
Туркменистан
Рождение ребёнка
03.02.1953
Туркменистан
Рождение ребёнка
10.12.1960
Туркменистан
Смерть
1989