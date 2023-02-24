Старкин Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкин Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1926

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1926

Отец: Старкин Св. О Рожд. 15.08.1951 Тимофей Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Зинаида Васильевна

Туркменистан
Рождение ребёнка
03.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Зинаида Васильевна

Туркменистан
Рождение ребёнка
10.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Зинаида Васильевна

Туркменистан
Смерть
1989
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