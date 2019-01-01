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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
969Архангельское (Коноплянка), с. вл.при р. Балыклее.4123177653633Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Коноплянки52Ольга Ник. Брадзичь-Заводская2134761
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
464. Коноплянка, сельцо бывшее владельческое, при речке Балыклейке, дворов 78, жителей 577, кирпичный завод
466. Нв.-Архангельское (Коноплянка), село бывшее владельческое, при речке Балыклейке, дворов 112, жителей 713, церковь православная, богадельня, 2 кирпичных завода
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Коноплянка«Инжавинская» поч.-телег. контора415
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65132Коноплянкадеревня52°17'42°33'N-38-134
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68608435111д Коноплянкадеревня