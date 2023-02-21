Мащенко (Силантьева) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1950
Сын: Мащенко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Мащенко Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.01.1960
Сын: Мащенко Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Мащенко Владимир Тимофеевич
Смерть
Неизвестно