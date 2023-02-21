Мащенко (Силантьева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мащенко (Силантьева) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1950

Сын: Мащенко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Мащенко Владимир Тимофеевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.01.1960

Сын: Мащенко Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Мащенко Владимир Тимофеевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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