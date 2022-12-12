Мащенко Владимир Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1928
Дата смерти27.01.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1928
Отец: Мащенко Тимофей Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1950
Сын: Мащенко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Мащенко Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
26.01.1960
Сын: Мащенко Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Мащенко Валентина Васильевна
Смерть
27.01.1979