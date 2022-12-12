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Мащенко Владимир Тимофеевич

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

08.02.1928

Дата смерти

27.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1928

Отец: Мащенко Тимофей Ильич

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.08.1950

Сын: Мащенко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Мащенко Валентина Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.01.1960

Сын: Мащенко Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Мащенко Валентина Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
27.01.1979
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