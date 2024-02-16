Силантьев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силантьева Евдокия Никитична

Свинцовка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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Смерть
Неизвестно

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