Силантьев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силантьева Евдокия Никитична
Свинцовка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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Смерть
Неизвестно