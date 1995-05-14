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Долгова Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1923

Дата смерти

14.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1923

Отец: Долгов Тимофей Климентьевич

Мать: Долгова Матрена Евтеевна

Бракосочетание
?.01.1945

Муж: Руф Яков Богданович

Рождение ребёнка
08.08.1946

Сын: Долгов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Руф Яков Богданович

Рождение ребёнка
15.05.1949

Дочь: Долгова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Руф Яков Богданович

Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Долгов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Руф Яков Богданович

Смерть
14.05.1995
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