Долгова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1923
Дата смерти14.05.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1923
Бракосочетание
?.01.1945
Муж: Руф Яков Богданович
Рождение ребёнка
08.08.1946
Отец ребёнка: Руф Яков Богданович
Рождение ребёнка
15.05.1949
Дочь: Долгова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Руф Яков Богданович
Рождение ребёнка
01.01.1954
Сын: Долгов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Руф Яков Богданович
Смерть
14.05.1995