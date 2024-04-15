Долгова (Санникова) Матрена Евтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Санникова) Матрена Евтеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1903

Дата смерти

14.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1923

Дочь: Долгова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Климентьевич

Рождение ребёнка
06.07.1925

Сын: Долгов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Климентьевич

Рождение ребёнка
26.08.1931

Сын: Долгов Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Климентьевич

Рождение ребёнка
26.05.1934

Дочь: Сажина Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Климентьевич

Рождение ребёнка
08.02.1938

Сын: Долгов Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Тимофей Климентьевич

Смерть
14.11.1977
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