Долгова (Санникова) Матрена Евтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1903
Дата смерти14.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1923
Дочь: Долгова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Климентьевич
Рождение ребёнка
06.07.1925
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Климентьевич
Рождение ребёнка
26.08.1931
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Климентьевич
Рождение ребёнка
26.05.1934
Дочь: Сажина Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Климентьевич
Рождение ребёнка
08.02.1938
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1977