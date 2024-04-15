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Долгов Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1954

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954

Отец: Руф Яков Богданович

Мать: Долгова Мария Тимофеевна

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