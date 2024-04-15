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Руф Яков Богданович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1913

Дата смерти

27.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1945

Жена: Долгова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.08.1946

Сын: Долгов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Долгова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.05.1949

Дочь: Долгова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Долгова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Долгов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Долгова Мария Тимофеевна

Смерть
27.06.1961
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