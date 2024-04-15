Руф Яков Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1913
Дата смерти27.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.01.1945
Жена: Долгова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.08.1946
Мать ребёнка: Долгова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.05.1949
Дочь: Долгова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Долгова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1954
Сын: Долгов Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Долгова Мария Тимофеевна
Смерть
27.06.1961