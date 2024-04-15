Долгов Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.07.1946
Рождение
08.08.1946
Отец: Руф Яков Богданович
Мать: Долгова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
09.08.1946
Жена: Долгова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1968
Сын: Долгов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Долгова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1975
Дочь: Анохина Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Долгова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1985
Мать ребёнка: Долгова Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно