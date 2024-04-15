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Долгов Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.07.1946

Жена: Долгова Маргарита Матвеевна

Рождение
08.08.1946

Отец: Руф Яков Богданович

Мать: Долгова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
09.08.1946

Жена: Долгова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1968

Сын: Долгов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Долгова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1975

Дочь: Анохина Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Долгова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1985

Сын: Долгов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Долгова Тамара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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