Долгова Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.08.1946
Рождение ребёнка
29.04.1968
Сын: Долгов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Долгов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
28.06.1975
Дочь: Анохина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Долгов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
11.05.1985
Отец ребёнка: Долгов Сергей Яковлевич
Смерть
Неизвестно