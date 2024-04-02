Долгова Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.08.1946

Муж: Долгов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
29.04.1968

Сын: Долгов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Долгов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
28.06.1975

Дочь: Анохина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Долгов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
11.05.1985

Сын: Долгов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Долгов Сергей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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