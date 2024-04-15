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Долгова Вера Яковлевна
Долгова Вера Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.05.1949
Пол
Женский
Отец
Руф Яков Богданович
1913 г.р.
Мать
Долгова Мария Тимофеевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1949
Отец:
Руф Яков Богданович
Мать:
Долгова Мария Тимофеевна
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