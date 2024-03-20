Удалов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
07.03.1887
Сын: Удалов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
07.04.1888
Сын: Удалов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.1890
Дочь: Полякова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Смирнова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
11.04.1892
Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.1893
Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1895
Дочь: Антонова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
12.03.1898
Дочь: Удалова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.1903
Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942