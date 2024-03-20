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Удалов Николай Иванович

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Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

1859

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.03.1887

Сын: Удалов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.04.1888

Сын: Удалов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.02.1890

Дочь: Полякова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Смирнова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
11.04.1892

Сын: Удалов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.12.1893

Сын: Удалов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.10.1895

Дочь: Антонова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.03.1898

Дочь: Удалова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Удалов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Удалова Варвара Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удалова Варвара Николаевна

Смерть
1942
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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