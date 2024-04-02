Удалов Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1892
Дата смерти20.07.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1892
Рождение ребёнка
11.08.1921
Сын: Удалов Лев Фёдорович
Бракосочетание
22.07.1929
Свидетельство о браке №135. Печать: Мордовский окружной ЗАГС г. Саранск Средне-Волжской области. Пометка: Удалов Ф. Н. вступил во 2-й брак, Удалова В. В. вступила во второй брак.
Рождение ребёнка
24.09.1929
Мать ребёнка: Удалова Варвара Васильевна
Награда
Около 1950
Знак "Ударник Сталинского призыва"
Награда
Неизвестно
Знак "Отличный движенец"
Смерть
20.07.1969