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Удалов Фёдор Николаевич

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Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

11.04.1892

Дата смерти

20.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1892

Отец: Удалов Николай Иванович

Мать: Удалова Варвара Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.08.1921

Сын: Удалов Лев Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
22.07.1929

Жена: Удалова Варвара Васильевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Свидетельство о браке №135. Печать: Мордовский окружной ЗАГС г. Саранск Средне-Волжской области. Пометка: Удалов Ф. Н. вступил во 2-й брак, Удалова В. В. вступила во второй брак.
Рождение ребёнка
24.09.1929

Сын: Удалов Арнольд Фёдорович

Мать ребёнка: Удалова Варвара Васильевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Награда
Около 1950
Знак "Ударник Сталинского призыва"
Награда
Неизвестно
Знак "Отличный движенец"
Смерть
20.07.1969
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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